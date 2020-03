Polska Fundacja Narodowa wesprze finansowo walkę z koronawirusem

„ Zarząd Polskiej Fundacji Narodowej w dniu 13 marca 2020 r. jednogłośnie podjął decyzję o przeznaczeniu środków z rezerwy finansowej 2020 na walkę z chorobą zakaźną COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 ” – poinformowano na Twitterze PFN.

Polska Fundacja Narodowa

Działalność założonej w 2016 roku Polskiej Fundacji Narodowej od początku działalności budzi liczne kontrowersje. Dotowana przez 17 państwowych spółek PFN w założeniu miała promować Polskę zagranicą – „budować poza granicami kraju markę, która nazywa się Polska”. Od samego początku jej istnienia dziennikarze zwracali jednak uwagę na marnotrawienie środków – m.in. na jacht, który miesiącami stoi w porcie, czy krajową kampanię billboardową, uderzającą w środowisko sędziowskie.

Jej wydatki za 2018 rok wyniosły ponad 111 mln złotych. Na cele statutowe wydano prawie 105 mln zł, a nieco ponad 6 mln zł pochłonęły koszty administracyjne. Co ciekawe, fundacja zatrudnia 36 osób, których wynagrodzenia w rok pochłonęły aż 4,3 mln zł. Średnio w PFN, zarabia się więc blisko 10 tys. zł.

Ostatni projekt również wzbudził liczne kontrowersje. W styczniu 2020 roku Polska Fundacja Narodowa postanowiła przypomnieć, jak doszło do wybuchu II wojny światowej. Materiały stworzone w języku polskim i angielskim pojawiły się w mediach społecznościowych, a ich głównymi bohaterami byli Józef Stalin i Adolf Hitler. Koncepcję oparto na luźnej wymianie wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych, podczas której dyktatorzy „dogadywali się” co do ataku na Polskę. Pojawiły się emotikonki takie jak „xD” czy współczesne zwroty typu „OK” lub „dogadamy”. Materiał zostały usunięty po godzinie.

