Ministerstwo Zdrowia: 17 nowych przypadków koronawirusa w Polsce

Potwierdzone przypadki dotyczą: 8 osób z woj. łódzkiego, 5 z woj. dolnośląskiego i po 1 osobie z woj. opolskiego, śląskiego, zachodniopomorskiego i podlaskiego. W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem w naszym kraju to 238, z czego 5 osób zmarło.

Przypomnijmy, nie są to dzisiaj pierwsze doniesienia o nowych przypadkach zakażeń w Polsce. „Mamy 28 nowych przypadków zakażenia #koronawirus, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Potwierdzone przypadki dotyczą 6 osób z dolnośląskiego, 3 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. śląskiego i 2 osób z woj. wielkopolskiego i po 1 osobie z woj. małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego” – poinformowało Ministerstwo Zdrowia w komunikacie opublikowanym przed godziną 9 rano. Później resort poinformował o kolejnych 16 pacjentów z koronawirusem. „Potwierdzone przypadki dotyczą 6 osób z dolnośląskiego, 3 osób z woj. łódzkiego, 2 osób z woj. śląskiego i po 1 osobie z woj. małopolskiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego” – dodano.

Liczba osób hospitalizowanych wzrosła do 833. Liczba osób objętych kwarantanną wynosi aktualnie 14531, zaś zgłoszonych do kwarantanny po powrocie do kraju 22979. Nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 35 tys. 853 osoby.

Czytaj także:

Przebadano „pacjenta zero” z Zielonej Góry. Szpital podał wyniki