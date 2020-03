W weekend wybory uzupełniające w kilku gminach. Do urn może iść kilka tysięcy Polaków

Uzupełniające wybory lokalne w najbliższą niedzielę mają zostać przeprowadzone w pięciu gminach w województwie małopolskim, łódzkim, świętokrzyskim oraz na Warmii i Mazurach. W czterech przypadkach chodzi o wybory uzupełniające do rady gminy (uprawnionych do głosowania jest po kilkaset osób), natomiast mieszkańcy gminy Wierzchlas koło Sieradza będą wybierać nowego wójta. W tym regionie do głosowania uprawnionych jest aż 5500 osób.

Z ustaleń RMF FM wynika, że w komisjach wyborczych mają zostać wdrożone dodatkowe środki bezpieczeństwa. We wszystkich lokalach, w których będzie można głosować mieszkańcy otrzymają jednorazowe długopisy. Będą mogli wchodzić do nich w kilka osób, aby uniknąć tłumów przy urnach. W wielu miejscach nadal trwa jednak kompletowanie komisji wyborczych. W gminie Pątnów z powodu obecnej sytuacji epidemiologicznej w kraju cały skład zrezygnował, dlatego poszukiwani są nowi członkowie.

Według PKW nie ma obecnie podstaw prawnych do tego, by odwołać uzupełniające wybory lokalne.

