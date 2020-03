Rząd przedstawił plan działania. Dopłaty do pensji, możliwość odroczenia płatności ZUS

Szef rządu zapowiedział plan, który jest „odważny, ale i rozważny”, a jego celem jest zapobieganie utracie miejsc pracy, bankructwu, zamykania zakładów czy zmniejszania przychodów poszczególnych przedsiębiorców. – Chcemy, by był to plan, który będzie służył ludziom – dodał i zapowiedział, ze państwo pomoże przedsiębiorcom w „walce z gospodarczymi turbulencjami, które dotkną Polskę” . – Być może jest to najpoważniejsza próba, z którą mierzymy się w XXI wieku. Próba, której zakresu wciąż nie znamy – ocenił premier.

„Potrzebujemy nadzwyczajnych działań”

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że tarcza antykryzysowa opiera się na dużym zastrzyku finansowym, a całość programu zamyka się w kwocie około 212 mld złotych. – Składa się z trzech części: około 70 mld zaangażowanych dodatkowych środków, działań po stronie państwa o charakterze wsparcia kredytowego i z działań płynnościowych, kapitałowych i regulacyjnych po to, żeby utrzymać stabilność systemu finansowego – dodał. – Chcemy, żeby ten plan służył polskim pracownikom i jednocześnie wiązał z powrotem te poszarpane powiązania gospodarcze, które tworzą krwiobieg gospodarki. Potrzebujemy dzisiaj nadzwyczajnych, odważnych działań – zaznaczył szef rządu.

Premier przedstawił kilka filarów, z których pierwszy dotyczy zabezpieczenia miejsc pracy. – Chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy poprzez bezpośrednie wsparcie z budżetu – zapowiedział Mateusz Morawiecki wyjaśniając, że rząd będzie rekompensował wynagrodzenia. – Chcemy pomóc przedsiębiorcom w utrzymaniu miejsc pracy, finansując część wynagrodzeń pracowników – dopłaty do każdego miejsca pracy, które będzie zagrożone, wg określonych kryteriów, do 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśnił.

Ułatwienia przygotowano także w kontekście płacenia składek ZUS. Płatności będą mogły być odroczone o trzy miesiące, a w kolejnych miesiącach składka może zostać rozłożona na raty. Mikrofirmy będą mogły z kolei liczyć na specjalną pożyczkę w wysokości 5 tys. zł, a bankowe kredyty obrotowe zostaną przedłużone. Osoby pracujące z kolei na umowach cywilnoprawnych oraz samozatrudnieni otrzymają możliwość wypłaty z ZUS jednorazowego gwarantowanego świadczenia miesięcznego w kwocie około 2 tys. zł brutto.

Osobne środki, a konkretnie 7,5 mld złotych, zostanie przeznaczone na ochronę zdrowia. Oprócz finansowania działań związanych z walką z koronawirusem dodatkowe środki zostaną przeznaczone na finansowanie cyfryzacji systemu opieki zdrowotnej czy infrastruktury służby zdrowia.

