Donald Tusk przedstawił rady na czas kwarantanny. „Nie siedź w necie godzinami”

„W kwarantannie nie chodzi o to, żeby jeść dwa razy więcej. Lepiej poćwicz. I nie oglądaj non stop seriali. Możesz przecież wreszcie poczytać. I nie siedź w necie godzinami, zadzwoń do teściowej albo pomóż najmłodszym w telelekcjach” – napisał Donald Tusk na Twitterze. Ostatnia część posta wskazuje na to, że nie musi on być przeznaczony wyłącznie do osób obserwujących konto polityka. „Do siebie mówię” – podsumował były przewodniczący Rady Europejskiej.

„Oblany test z przyzwoitości i demokracji”

Przypomnijmy, to nie pierwszy wpis Donalda Tuska nawiązujący do obecnej sytuacji w Polsce i na świecie. „Łatwiejszy i szybszy dostęp do testów dla ludzi władzy niż dla chorych i lekarzy to oblany test z przyzwoitości i demokracji” – napisał 17 marca na Twitterze, nawiązując do rozprzestrzeniającej się epidemii koronawirusa. Na zarzuty przewodniczącego Europejskiej Partii Ludowej postanowił odpowiedzieć Patryk Jaki. „Pomijając, że to nieprawda. Czy przypadkiem Pan nie jest szefem rządzącej partii w PE? To kiedy UE zakupi więcej testów i przekaże Polsce? Co Pan konkretnie robi(oprócz jątrzących tłitów), aby pomóc Polakom, kiedy rząd walczy o ich bezpieczeństwo?” – zapytał europoseł.

