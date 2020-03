Ruszyła zbiórka na walkę z koronawirusem w Polsce. Na koncie już ponad 10 mln złotych

Europa stała się epicentrum koronawirusa, o czym świadczą najnowsze doniesienia z Włoch, Hiszpanii czy Niemiec. Na walkę z pandemią przygotowuje się polska służba zdrowia, a co jakiś czas pojawiają się informacje o brakujących środkach medycznych. By temu zaradzić powstała zbiórka internetowa, do której może przyłączyć się każdy. W chwili pisania tego tekstu pieniądze na walkę z epidemią wpłaciło ponad 100 tys. osób, a zebrana kwota wynosiła nieco ponad 4 mln złotych. Przed godziną 20 zebranych zostało już ponad 10 mln złotych.

„Ta zbiórka powstała po to, by móc zebrać środki na niezbędne wyposażenie powstających właśnie oddziałów zakaźnych i wszystkich placówek medycznych zaangażowanych do walki z pandemią. Monitorujemy sytuację, będziemy w stałym kontakcie ze wszystkimi szpitalami, które zgłoszą się do nas z prośbą o wsparcie. Każda godzina to nowe informacje, wszystko zmienia się dynamicznie” – przekazano w opisie akcji.

Organizatorzy zapewniają, że jako organizacja pożytku publicznego mogą „szybko finansowo wesprzeć szpitale w zakupie niezbędnych środków ochronnych i sprzętów medycznych do walki z koronawirusem” . Dodali również, że już na początku przyszłego tygodnia odpowiedni sprzęt trafi do pierwszych placówek medycznych. „Jeżeli możesz i chcesz się do nas przyłączyć – zróbmy to razem! Jeśli pomóc nie możesz wspieraj nas dobrą myślą i trzymaj kciuki. Nikomu nie jest łatwo. Trzymajmy się razem” – czytamy.

