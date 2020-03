Szumowski: Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator

Minister zdrowia Łukasz Szumowski w rozmowie z „Rzeczpospolitą” stwierdził, że istnieją różne scenariusze, tego jak w najbliższych dniach będzie się rozwijać sytuacja związana z koronawirusem w Polsce.

„Na pewno w najbliższych dniach zanotujemy ok. 1–1,5 tys. zakażeń. Oczywiście w kolejnych dniach ta liczba będzie rosła, może do kilkunastu tysięcy” – powiedział. „ Liczymy jednak, że za tydzień, może dwa tygodnie efekt przyniosą nasze działania prewencyjne. Podkreślam tu słowo „wyhamuje". Nam chodzi teraz o wyhamowanie liczby zachorowań ” – podkreślił.

Minister zdrowia był też pytany przez dziennikarkę „Rzeczpospolitej”, czy spodziewa się podobnej sytuacji jak we Włoszech. „ Wszystkie działania, które podejmujemy, mają nas uchronić przed scenariuszem włoskim. Działamy zawczasu, żeby uniknąć dramatycznych scenariuszy ” – mówił. „ Jednak nie możemy ukrywać, że zapewne na przełomie tego i przyszłego tygodnia będziemy mieli w granicach 1–1,5 tys. zachorowań. Do tych wzrostów się przygotowujemy ” – zapewnił.

Szumowski tłumaczył, że kwarantanna została wprowadzona po to, by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa. „ Musimy ochronić naszych starszych rodziców, osoby chore onkologicznie i z upośledzoną odpornością ” – podkreślił. „ Na razie kwarantanna się sprawdza. Jestem pod ogromnym wrażeniem odpowiedzialności społecznej. Nie spodziewałem się, że Polacy będą tak zdyscyplinowani ” – dodał.

Jednak minister zdrowia zdaje sobie sprawę, jak poważnym problemem finansowym jest tzw. kwarantanna społeczna. „ Wiem, że skutki lockdownu odczuje cała gospodarka. Ale mamy wybór – swoiste zamknięcie państwa i ograniczenie aktywności społecznej do minimum albo dziesiątki i setki tysięcy chorych, a do tego setki zmarłych. Nie chcę, by jak we Włoszech lekarze musieli wybierać, kogo podłączyć pod respirator ” – podkreślił.

