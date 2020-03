Apel Estończyków do polskiego rządu. Szef MSZ Estonii skarży się na Polskę do NATO i USA

Ze względu na zamkniecie polskich granic, wielu obywateli państw bałtyckich w drodze powrotnej do swoich domów utknęło na niemiecko-polskiej granicy. „Prosimy o umożliwienie estońskim obywatelom powrotu do domu przez Polskę” – taki apel do polskiego rządu pojawił się na pierwszej stronie największego estońskiego dziennika. Z kolei szef MSZ Estonii poinformował o sytuacji NATO.