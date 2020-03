Będą wyższe kary za łamanie kwarantanny. Ta obejmuje już 47 tys. Polaków

– Wprowadzamy podwyższone kary. Z 5 do 30 tys. złotych. Ale też mechanizmy śledzenia tego, czy dany człowiek przebywa w miejscu, które zadeklarował – przekazał premier Morawiecki w trakcie swojego wystąpienia. Jego słowa dotyczą coraz większej rzeszy Polaków. Według danych opublikowanych przez resort zdrowia w piątek 20 marca po godzinie 18, objętych kwarantanną jest już w naszym kraju 47 115 osób. Liczba zgłoszonych do kwarantanny Polaków powracających z zagranicy to tymczasem aż 62 120 osób. Podano też liczbę hospitalizowanych z powodu pandemii pacjentów – 898 oraz liczbę przypadków objętych nadzorem epidemiologicznym – 53 117.

Z powodu koronawirusa SARS-CoV-2 na całym świecie zachorowało ponad 245 tys. osób, a ponad 10 tys. zmarło. Udało się wyleczyć ponad 88 tys. pacjentów. Przypadki zakażeń odnotowano w ponad 180 krajach świata.Liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce to 411 osób. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarło pięć osób. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że przyczyną śmierci 27-letniej kobiety w szpitalu w Łańcucie nie był koronawirus, dlatego też nie jest uwzględniona w statystyce osób zmarłych z powodu zakażenia SARS-COV-2.

Mateusz Morawiecki: Wprowadzamy dzisiaj stan epidemii