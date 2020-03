WOŚP włącza się do walki z koronawirusem. 4 mln zł na łóżka do szpitali jednoimiennych

Z komunikatu zamieszczonego przez WOŚP dowiadujemy się, że jej fundacja złożyła zamówienia na zakup łóżek do intensywnej terapii, które z końcem kwietnia trafią do wytypowanych wspólnie z Ministerstwem Zdrowia placówek. Ma to być głównie 19 szpitali jednoimiennych, powołanych do walki z koronawirusem. Zamówiony w czwartek 19 marca sprzęt ma dotrzeć do naszego kraju „jeszcze w kwietniu”. Autorzy komunikatu postanowili wytłumaczyć, dlaczego zamówiono łóżka, a nie respiratory, o które pytają internauci piszący do fundacji.

– Respiratory są istotnie niezbędne do leczenia osób zarażonych koronawirusem, ale te urządzenia nie są tak po prostu dostępne, nie stoją na półkach. Wcześniej, gdy w ramach zakupów z Finału zamawialiśmy po kilkadziesiąt respiratorów, musieliśmy na nie czekać przez kilka miesięcy. Dziś, gdy cały świat składa zamówienia, tych urządzeń zwyczajnie nie ma – wyjaśniał Jerzy Owsiak, prezes Zarządu Fundacji WOŚP. Dodał, że za blisko 4 miliony złotych zamówiono u dwóch firm 150 łóżek do intensywnej terapii.

