Szkoły zamknięte do świąt, co z zasiłkiem opiekuńczym? Jest decyzja rządu

Pierwsza decyzja rządu dotycząca zamknięcia szkół miała obowiązywać do 25 marca. Już teraz wiadomo jednak, że lekcje w tradycyjnej formie nie będą odbywały się aż do świąt Wielkanocy, które przypadają w tym roku na 12 kwietnia. Dłuższe „wolne” od konieczności chodzenia do szkoły to utrudnienie dla rodziców, którzy muszą siedzieć z najmłodszymi dziećmi w domach. Mogą oni jednak liczyć na zasiłek opiekuńczy, którego wypłatę przedłużono o 14 dni – poinformowała Kancelaria Premiera.

Komu przysługuje zasiłek wychowawczy?

W oparciu o specustawę postanowiono uruchomić specjalny zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat ośmiu.

Zasiłek wychowawczy przysługuje osobom, które opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia, oraz którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym. Ze świadczenia można korzystać do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

Jak uzyskać zasiłek wychowawczy?

Minister rodziny pracy i polityki społecznej wyjaśniła zasady dla rodziców m.in. w sprawie zasiłku opiekuńczego. – Zamknięte zostają także żłobki. Dzięki specustawie mamy zagwarantowany zasiłek opiekuńczy wobec dzieci do lat 8 – tłumaczy Marlena Maląg.

Aby uzyskać zasiłek wychowawczy, należy wypełnić przygotowane przez ZUS oświadczenie i dostarczyć je do pracodawcy. „Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS” – czytamy w oświadczeniu.

Ze świadczenia może korzystać jednak tylko jeden rodzić w tym samym momencie. Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki. Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki.

