Chłodny początek kalendarzowej wiosny. Pojawią się opady śniegu

21 marca na Podkarpaciu wystąpią opady deszczu ze śniegiem i śniegu, a na Lubelszczyźnie deszczu o sumie do 1-3 litrów wody na metr kwadratowy. Poza tym sobota upłynie z pogodną aurą. Termometry pokażą od 2 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 7℃ na Pomorzu Zachodnim. Wiatr będzie umiarkowany i dość silny. W porywach osiągnie prędkość do 60 kilometrów na godzinę, a powieje z kierunku północno-wschodniego.

Czytaj także:

Koronawirus. Chciała poinformować dziadka o zaręczynach, mężczyzna jest odizolowany. Wzruszająca scena