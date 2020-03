328 przypadków naruszeń zasad kwarantanny w Polsce. Ile osób zostało skontrolowanych?

Wobec 328 osób, które nie zastosowały się do kwarantanny, wdrożono czynności mające na celu pociągnięcie ich do odpowiedzialności prawnej. – Generalnie podchodzimy do zaleceń służb sanitarnych z dużą odpowiedzialnością i samodyscypliną, jednak ponownie podkreślamy, że w stosunku do naruszających zasady będą wyciągane surowe konsekwencje – podkreślił inspektor.

Kwarantanna nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni. W jej czasie nie wolno opuszczać miejsca zamieszkania.

W piątek rząd w związku z wprowadzeniem stan epidemii podwyższył kary za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny. – Wprowadzamy bardziej surowe kary – z 5 tys. zł na 30 tys. zł, ale także wprowadzamy mechanizmy śledzenia tego, czy dana osoba przebywa rzeczywiście w domu pod adresem, który zadeklarowała – mówił premier Mateusz Morawiecki.

Ministerstwo Zdrowia podało w sobotę rano, że liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wynosi 439. Pięć z tych osób zmarło. (PAP)

Autor: Bartłomiej Figaj

