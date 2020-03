Premier Ukrainy: W Polsce powstanie korytarz humanitarny dla Ukraińców

„Rozmawiałem przez telefon z premierem Polski Mateuszem Morawieckim o powrocie do domu ukraińskich obywateli. Porozumieliśmy się w sprawie utworzenia tzw. humanitarnego korytarza dla Ukraińców, którzy będą mogli od granicy Niemiec tranzytem przez Polskę wrócić do ojczyzny” – napisał Szmyhal na swym koncie w serwisie Telegram.

Wyraził również wdzięczność polskiej stronie za włączenie Ukraińców do programu „Lot do Domu” . „Dzięki niej Ukraińcy, którzy przebywają w innych krajach, będą mogli wykorzystać rejsy linii lotniczych LOT do przylotu do Polski” – dodał. „Cieszę się, że polscy koledzy wyszli nam naprzeciw i są gotowi do wspomagania nas w rozwiązaniu tej kwestii” – podkreślił ukraiński premier.

Szefowie obu rządów – jak dodał Szmyhal – podczas rozmowy uzgodnili również wymianę między państwami doświadczeń i praktyk dotyczących walki z epidemią koronawirusa.

