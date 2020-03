Głogów. 45-latek zmarł w kwarantannie domowej. Starosta: Nie doczekał się testu

Portal miedziowe.pl podaje, że mężczyzna przebywał w mieszkaniu w Głogowie w kwarantannie. W sobotę na osiedlu Kopernika pojawili się policjanci, by sprawdzić, czy 45-latek stosuje się do zaleceń. Gdy nie udało się nawiązać z nim kontaktu telefonicznego, na miejsce wezwana została straż pożarna. Po otwarciu drzwi mieszkania okazało się, że mężczyzna nie żyje.

Starosta: Nie doczekał się testu na koronawirus

Starosta głogowski Jarosław Dudkowiak poinformował na konferencji transmitowanej m.in. przez „Gazetę Wrocławską” , że nie jest znana przyczyna śmierci 45-latka, jednak podkreślił, że czekał on na w kwarantannie wykonanie testów na koronawirus. – Najsmutniejsze jest to, że ta osoba czekała na testy i się ich nie doczekała. Mówią o tym samorządowcy i ja to też często powtarzam. Wzywam rządzących i ministra zdrowia, aby te testy były, żeby nie okłamywać społeczeństwa – mówił Dudkowiak. Zaznaczył, że osoby w kwarantannie „mają problem z wykonywaniem testów” . – Jeżeli osobiście osoby, które podejrzewają u siebie koronawirusa, bądź czują się źle, nie pojadą do szpitala zakaźnego, czas oczekiwania na testy jest kilkudniowy – wskazał.

Wojewoda: Apeluję o powstrzymanie się od emocji

Wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski w oświadczeniu zaapelował o „powstrzymanie się od emocji i wypowiedzi” . Podkreślił, że przyczyna zgonu mężczyzny będzie ustalana i trzeba czekać na opinie lekarzy. Obremski odniósł się też do słów starosty, zapewniając, że liczba testów jest wystarczająca i są one systematycznie wykonywane.

