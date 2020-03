Ministerstwo Zdrowia: Zmarła 37-latka z koronawirusem. „Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci”

„Z przykrością informujemy, że w szpitalu w Poznaniu zmarła 37-letnia kobieta, która trafiła do szpitala w stanie ciężkim ze współistniejacymi chorobami. Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci” – podano. Radio Poznań informuje, że chora w sobotę trafiła do szpitala zakaźnego w Poznaniu ze szpitala w Wolicy koło Kalisza. To placówka, która została zamknięta w sobotę po tym, jak wykryto koronawirus u pacjentów i personelu.

Tomasz Stube z wielkopolskiego urzędu wojewódzkiego informował, że u kobiety testy potwierdziły zakażenie koronawirusem. Zaznaczył jednak, że dopiero dalsze badania dadzą odpowiedź, czy to COVID-19 był przyczyną jej śmierci. - Czekamy na diagnozę lekarzy co do przyczyn śmierci - dodał Stube, którego słowa cytuje portal epoznan.pl.

Kolejne przypadki koronawiusa

W niedzielę ministerstwo potwierdziło też 11 nowych przypadków zachorowania na COVID-19 w Polsce. Potwierdzone przypadki dotyczą: 5 osób z woj. śląskiego, po 2 osoby z woj. pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. warmińsko-mazurskiego i podkarpackiego.

Łączna liczba osób zakażonych koronawirusem w Polsce wzrosła do 547. Pięcioro pacjentów zmarło.

