„Lot do domu” to nie koniec. Program powrotów Polaków rozszerzony o pociągi i autobusy

Po zamknięciu granic z powodu pandemii koronawirusa wielu Polaków utknęło na obczyźnie. Nasz rząd postanowił sprowadzać ich do kraju samolotami LOT-u w ramach programu „Lot do domu”. Teraz, we współpracy z PKP Intercity i Polonusem, zamierza włączyć do akcji także pociągi i autobusy.

Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło, że powroty z zagranicy do Polski będą teraz odbywać się nie tylko drogą powietrzną. Polonus udostępni swoje autokary, a PKP Intercity pociągi, by dostarczyć powracających z zagranicy podróżnych jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Na warszawskim lotnisku ma powstać specjalna, oznaczona strefa, w której pasażerowie kierowani będą do właściwych autokarów i wagonów. PKP utworzyło w tym celu cztery nowe kursy do Wrocławia, Kołobrzegu, Bielska-Białej i Przemyśla. Warszawa Lotnisko Chopina - Przemyśl. Przystanki pośrednie: Opoczno Płd. - Włoszczowa Płn. - Miechów - Kraków Gł. - Bochnia - Brzesko - Tarnów - Dębica - Ropczyce - Sędziszów Małopolski - Rzeszów - Łańcut - Przeworsk - Jarosław - Radymno - Przemyśl

Warszawa Lotnisko Chopina - Bielsko-Biała. Przystanki pośrednie: Żyrardów - Skierniewice - Koluszki - Piotrków Trybunalski - Radomsko - Częstochowa - Tarnowskie Góry - Bytom - Chorzów - Katowice - Tychy - Pszczyna - Czechowice-Dziedzice - Bielsko-Biała

Warszawa Lotnisko Chopina - Wrocław Główny. Przystanki pośrednie: Żyrardów - Skierniewice - Koluszki - Łódź Widzew - Pabianice - Łask - Zduńska Wola - Sieradz - Kalisz - Ostrów Wielkopolski - Krotoszyn - Milicz - Oleśnica - Wrocław Główny

Warszawa Lotnisko Chopina - Kołobrzeg. Przystanki pośrednie: Legionowo - Nowy Dwór Mazowiecki - Ciechanów - Mława - Działdowo - Iława - Prabuty - Malbork - Tczew - Gdańsk Gł. - Sopot - Gdynia Gł. - Rumia - Wejherowo - Lębork - Słupsk - Sławno - Koszalin - Białogard - Karlino - Daszewo - Wrzosowo - Jazy - Dygowo - Stramnica - Kołobrzeg. Polonus otwiera osiem tras: do Gdyni, Koszalina, Szczecina, Suwałk, Zamościa, Krosna, Nowego Targu i Jeleniej Góry. Warszawa Lotnisko Chopina - Szczecin. Przystanki pośrednie: Sochaczew - Łowicz - Łódź - Koło - Konin - Września - Poznań - Nowy Tomyśl - Gorzów Wielkopolski - Szczecin. Warszawa Lotnisko Chopina - Gdynia. Przystanki pośrednie: Mława- Ostróda - Elbląg - Gdańsk - Sopot - Gdynia. Warszawa Lotnisko Chopina - Suwałk. Przystanki pośrednie: Ostrów Mazowiecka - Łomża - Zambrów – Białystok - Augustów - Suwałki. Warszawa Lotnisko Chopina - Zamość. Przystanki pośrednie: Radom - Puławy - Lublin - Zamość. Warszawa Lotnisko Chopina - Krosno. Przystanki pośrednie: Radom - Sandomierz - Rzeszów – Krosno. Warszawa Lotnisko Chopina - Nowy Targ. Przystanki pośrednie: Radom - Kielce - Kraków - Nowy Targ. Warszawa Lotnisko Chopina - Jelenia Góra. Przystanki pośrednie: Łódź - Łask - Zduńska Wola - Sieradz - Złoczew - Kępno - Syców - Oleśnica - Wrocław - Legnica - Jelenia Góra. Warszawa Lotnisko Chopina - Koszalin. Przystanki pośrednie: Płońsk - Sierpc - Toruń - Bydgoszcz - Piła – Szczecinek - Koszalin. Opisując działania rządu portal Gazeta.pl podkreśla, że Polacy muszą zapłacić za bilety z własnej kieszeni. Portal twierdzi, że mogliby podróżować za darmo, gdyby tylko nasz kraj uruchomił unijny program. Komisja Europejska podkreśla, że dzięki mechanizmom obrony cywilnej przewoźnicy mogliby uzyskać 75 proc. zwrotów kosztów, a podróżni mogliby nie płacić wcale. Czytaj także:

Rzecznik MSZ: Do Polski wróciło ponad 20 tys. osób w ramach akcji „Lot do domu”Czytaj także:

Edyta Górniak wróciła do Polski. „Chciałam i musiałam być bliżej mojego dziecka i kraju”Czytaj także:

Rynki a koronawirus. Gospodarczy koszt pandemii rośnie