Prezydent Duda po posiedzeniu RBN: Kryzys wywołany koronawirusem będzie głęboki

– Nikt nie ma wątpliwości, że niestety ten kryzys, który został wywołany przez koronawirusa, będzie głęboki na całym świecie. Dotyka także i Polskę. Wszyscy widzimy jaka jest sytuacja. Jeszcze raz dziękuję wszystkim moim rodakom za stosowanie się do zasad, które do tej pory zostały wskazane, za odpowiedzialność w okresie kwarantanny, za odpowiedzialne podejście i dzwonienie na infolinię, do lekarzy, a nie udawanie się w przypadku złego samopoczucia do lekarzy, tam gdzie są skupiska ludzkie, tam gdzie pracują pracownicy służby zdrowia – stwierdził Andrzej Duda po posiedzeniu RBN.

Prezydent podkreślił, że RBN omawiała projekt tzw. tarczy antykryzysowej/ - Premier, minister Emilewicz, państwo ministrowie, przede wszystkim minister finansów odnosili się także do pytań, które zadawali przedstawiciele parlamentu, opozycji. Bardzo im dziękuję za udział w tej radzie. O to właśnie chodziło, żeby w gronie całej polskiej sceny politycznej omówić te rozwiązania. To spotkanie się odbyło, głosów konstruktywnych było bardzo wiele. Praca nad tymi rozwiązaniami toczy się nadal. Będą uwzględniane - oczywiście zasadne uwagi - zgłaszane przez przedstawicieli opozycji. Przede wszystkim, co dla mnie najważniejsze, jest ogromna szansa, że właśnie w zgodzie zostanie wypracowana ostateczna wersja tych przepisów, które będzie mógł pod koniec tygodnia przyjąć Sejm, a potem także mam nadzieję, jak najszybciej, Senat. To bardzo ważne, dlatego że te przepisy są potrzebne do tego, żeby dzisiaj ratować polską gospodarkę, aby ratować miejsca pracy, wesprzeć polskich przedsiębiorców i pracowników, czyli umożliwić w miarę możliwie łagodne przejście przez ten bardzo trudny czas, chociaż oczywiste jest to, że ucierpimy przez tę sytuację kryzysową i co do tego niestety nikt już nie ma dzisiaj wątpliwości. Ale musimy uczynić wszystko, żeby to cierpienie, to pogorszenie się poziomu życia było jak najmniejsze i żeby polskie rodziny jak najmniej ucierpiały – powiedział prezydent.

Andrzej Duda dodał, że zgłosił także postulat dotyczący rolników. - Dzisiaj podkreśliłem bardzo mocno, że polscy rolnicy, nie tylko ci, którzy prowadzą produkcję rolną, tę wielkotowarową, jak to się mówi, ale także i ci, którzy po prostu prowadzą rodzinne gospodarstwa rolne, często zatrudniają kilku pracowników, aby oni zostali potraktowani tak, jak są potraktowani przedsiębiorcy. Ta grupa nie może zostać pozostawiona poza tymi rozwiązaniami ustawowymi, które niosą pomoc, bo niestety także jest niebezpieczeństwo, że wielu polskich rolników, wiele gospodarstw rolnych będzie tym kryzysem dotknięte i one potrzebują pomocy. Także wierzę w to głęboko, że ten postulat mój zostanie tutaj uwzględniony. Przepisy są jeszcze cały czas tworzone. Uspokajam, to nie jest tak, że rolnicy zostaną sami sobie, bo takie głosy też się pojawiały. Nie, pamiętam o tym, pamięta minister rolnictwa. Te zapisy są realizowane i będą w ustawie. Jestem o tym przekonany, w każdym razie nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej – zapewnił prezydent.

