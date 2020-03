Radom. Zmarł mężczyzna zakażony koronawirusem

„Niestety, w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym zmarł drugi pacjent zakażony koronawirusem. To 79-letni mieszkaniec gminy Odrzywół, który na oddział obserwacyjno-zakaźny trafił ze szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Pacjent miał choroby współistniejące” – przekazał na Facebooku prezydent Radomia, Radosław Witkowski. Samorządowiec dodał, że w lokalnym szpitalu wciąż przebywa 13 pacjentów ze stwierdzonym zakażeniem. „Wiem, że pogoda sprzyja spacerom, ale jeszcze raz apeluję do wszystkich o to, aby w miarę możliwości pozostać w swoich domach. To bardzo ważne, abyśmy byli odpowiedzialni i zapobiegali rozprzestrzenianiu się koronawirusa” – podsumował Witkowski.

Ministerstwo Zdrowia nie potwierdziło jeszcze oficjalnie, czy bezpośrednią przyczyną śmierci 79-latka był koronawirus. Przypomnijmy, we wtorek rano diecezja zamojsko-lubaczowska przekazała w komunikacie, że zmarł zakażony koronawirusem proboszcz z Białopola. W tym przypadku resort po nieco ponad godzinie przekazał, że przyczyną śmierci duchownego był właśnie COVID-19.

To już drugi śmiertelny przypadek w Radomiu

Prezydent Radomia wspomniał, że 79-latek jest drugim pacjentem ze zdiagnozowanym koronawirusem, który zmarł w radomskim szpitalu. Pierwszy był 43-letni kierowca PKS-u z gminy Radzanów w powiecie białobrzeskim, który trafił do szpitala z objawami zakażenia 16 marca.

