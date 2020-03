Premier ogłosił zaostrzenie kwarantanny. Pojawią się nowe ograniczenia

– Za nami kolejny tydzień obostrzeń w życiu zawodowym i prywatnym. Pewnie dla niektórych bardzo ciężki tydzień, może i najcięższy tydzień w życiu – powiedział Mateusz Morawiecki na początku konferencji prasowej. Premier podziękował także m.in. służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, straży granicznej czy osobom zapewniającym zaopatrzenie w sklepach. – Widzimy, że jest to konieczne, niezbędne – tak z kolei szef rządu mówił o kolejnych obostrzeniach dodając, że nowe ograniczenia mają na celu walkę z epidemią koronawirusa.

Mateusz Morawiecki odniósł się także do faktu, że na domowej kwarantannie przebywają teraz całe rodziny. – Są napięcia, są kłótnie, są spory w rodzinie. Robimy to dla ocalenia życia Polaków – zaznaczył polityk. Szef rządu zaapelował także do osób starszych o dalsze pozostawanie w domach. – Jestem przekonany, że za kilka tygodni będziemy mogli w nowej dyscyplinie sanitarnej wrócić do życia zawodowego, które jest niezbędne do tego, by gospodarka się na nowo odradzała – podkreślił.

Nowe ograniczenia – na czym teraz polega kwarantanna?

– Wszystkie sprawy, poza wyjściem do sklepu, do apteki, poza wyjściem z psem na spacer – powinniśmy je odłożyć – zaapelował Mateusz Morawiecki. Dodał, że w komunikacji miejskiej będzie można teraz zajmować tylko połowę miejsc siedzących – w autobusach nie może być tłoku. – Zostawmy środki komunikacji publicznej dla osób, które muszą udać się do pracy czy do sklepu.

– Zgromadzenia musimy ograniczać do absolutnego minimum. Nie powinny więcej niż dwie osoby przemieszczać się – powiedział szef rządu. – Wszelkie przekraczanie tych norm może być zabójczo niebezpieczne – dodał.

Łukasz Szumowski powiedział z kolei, że jeśli nie ograniczymy kontaktów do minimum, to nie „uratujemy ludzkich żyć” . – W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami – kiedy idziemy do pracy, do sklepu czy do apteki – wyjaśnił minister zdrowia dodając, że można wychodzić na spacer z psem. Indywidualne spacery nie są jednoznacznie zabronione, ale jak to zaznaczył Szumowski – nie oznacza to, że możemy się gromadzić czy iść w miejsca publiczne. – Bardzo proszę, zostańmy w domu – podsumował.

Dopytywany Łukasz Szumowski zaznaczył, że zakaz przemieszczania się dwóch osób nie dotyczy rodzin, a policja „na bieżąco będzie oceniała działania” , czyli sprawdzała, czy dane wyjście z domu wiąże się z wizytą w sklepie czy spotkaniem np. na placu zabaw. Minister zdrowia doprecyzował, że zakaz opuszczenia domu nie dotyczy też sytuacji, gdy dana osoba jedzie do osoby starszej, by dostarczyć jej zakupy czy pomóc w inny sposób.

Ile potrwają ograniczenia? Jaki mandat grozi za złamanie reguł?

Podczas konferencji szef resortu zdrowia poinformował, że wprowadzone dzisiaj ograniczenia będą obowiązywały do soboty 11 kwietnia, czyli dnia poprzedzającego Wielkanoc. Z wypowiedzi Łukasza Szumowskiego wynika też, że złamanie zakazu zgromadzeń – np. zorganizowanie spotkania na bulwarach czy w innym miejscu publicznym – wiąże się z ryzykiem otrzymania mandatu lub kary wynoszącej nawet 5 tys. zł.

Stan epidemii

Przypomnijmy, od piątku 20 marca na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. Dokładne zasady odnośnie stanu epidemicznego, które są jednoznaczne dla tych wprowadzanych podczas stanu zagrożenia epidemicznego, wyznacza ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wynika z niej, że służby mogą ustanowić:

czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

Czytaj także:

Radom. Zmarł mężczyzna zakażony koronawirusem