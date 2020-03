Premier ogłosił zaostrzenie kwarantanny. Pojawią się nowe ograniczenia

– Za nami kolejny tydzień obostrzeń w życiu zawodowym i prywatnym. Pewnie dla niektórych bardzo ciężki tydzień, może i najcięższy tydzień w życiu – powiedział Mateusz Morawiecki na początku konferencji prasowej. Premier podziękował także m.in. służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, straży granicznej czy osobom zapewniającym zaopatrzenie w sklepach. – Widzimy, że jest to konieczne, niezbędne – tak z kolei szef rządu mówił o kolejnych obostrzeniach dodając, że nowe ograniczenia mają na celu walkę z epidemią koronawirusa.

Mateusz Morawiecki odniósł się także do faktu, że na domowej kwarantannie przebywają teraz całe rodziny. – Są napięcia, są kłótnie, są spory w rodzinie. Robimy to dla ocalenia życia Polaków – zaznaczył polityk. Szef rządu zaapelował także do osób starszych o dalsze pozostawanie w domach. – Jestem przekonany, że za kilka tygodni będziemy mogli w nowej dyscyplinie sanitarnej wrócić do życia zawodowego, które jest niezbędne do tego, by gospodarka się na nowo odradzała – podkreślił.

Nowe ograniczenia – na czym teraz polega kwarantanna?

– Wszystkie sprawy, poza wyjściem do sklepu, do apteki, poza wyjściem z psem na spacer – powinniśmy je odłożyć – zaapelował Mateusz Morawiecki. Dodał, że w komunikacji miejskiej będzie można teraz zajmować tylko miejsca siedzące – w autobusach nie może być tłoku. – Zostawmy środki komunikacji publicznej dla osób, które muszą udać się do pracy czy do sklepu.

– Zgromadzenia musimy ograniczać do absolutnego minimum. Nie powinny więcej niż dwie osoby przemieszczać się – powiedział szef rządu. – Wszelkie przekraczanie tych norm może być zabójczo niebezpieczne – dodał.

Łukasz Szumowski powiedział z kolei, że jeśli nie ograniczymy kontaktów do minimum, to nie „uratujemy ludzkich żyć” . – W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza potrzebnymi sytuacjami – kiedy idziemy do pracy, do sklepu czy do apteki – wyjaśnił minister zdrowia dodając, że można wychodzić na spacer z psem. Indywidualne spacery nie są jednoznacznie zabronione, ale jak to zaznaczył Szumowski – nie oznacza to, że możemy się gromadzić czy iść w miejsca publiczne. – Bardzo proszę, zostańmy w domu – podsumował.

Stan epidemii

Przypomnijmy, od piątku 20 marca na terenie Polski obowiązuje stan epidemii. Dokładne zasady odnośnie stanu epidemicznego, które są jednoznaczne dla tych wprowadzanych podczas stanu zagrożenia epidemicznego, wyznacza ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Wynika z niej, że służby mogą ustanowić:

czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,

czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,

czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,

zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,

obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,

obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, o których mowa w ust. 3, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom, rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych – uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

