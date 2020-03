O 12 w całej Polsce zabiją dzwony. Abp Gądecki wzywa wiernych do modlitwy

„Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka serdecznie proszę, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce, biskupi oraz kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych”– czytamy w komunikacie przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Modlitwa do odmówienia

Abp Stanisław Gądecki zaapelował również do wiernych, zachęcając ich do „duchowego łączenia się” z duszpasterzami poprzez odmawianie wskazanych modlitw w domach. Poprosił także, by o godzinie 12 we wszystkich polskich kościołach zabrzmiały dzwony. Przewodniczący KEP wskazał również modlitwę, która – oprócz wcześniej wspomnianych – powinna zostać odmówiona w południe:

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny, który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał, spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych, pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od wszelkiego zła. O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!”.

