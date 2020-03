Są nowe zakażenia koronawirusem w Polsce. Dwie kolejne ofiary śmiertelne

„Mamy 26 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, potwierdzonych pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych” - przekazał resort zdrowia w komunikacie. Potwierdzone przypadki dotyczą:

9 osób z województwa śląskiego

4 osób z województwa wielkopolskiego

4 osób z województwa lubelskiego

3 osób z województwa zachodniopomorskiego

3 osób z województwa warmińsko-mazurskiego

2 osób z województwa podkarpackiego

1 osoby z województwa małopolskiego

Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia przekazało, że w szpitalu we Wrocławiu zmarły dwie osoby. Są to mężczyźni w wieku 41 oraz 71 lat, którzy mieli choroby towarzyszące. Przekazane przez resort informacje oznaczają, że w Polsce potwierdzono już 927 przypadków koronawirusa, z czego 12 zakażeń zakończyło się śmiercią pacjentów.

Przypomnijmy, o dwóch zgonach we wrocławskim szpitalu informowano już w środę nad ranem. Rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka poinformowała PAP, że zmarły z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem to mężczyzna w średnim wieku, który przez kilka dni był leczony na OIOM-ie. – W nocy zmarł też starszy mężczyzna, który trafił do szpitala wieczorem. Nie wiadomo, czy był zakażony koronawirusem, dopiero pobrano od niego wymazy – powiedziała Małecka. Teraz już wiadomo, że przyczyną śmierci drugiego z pacjentów również był koronawirus.

