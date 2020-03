Pięciu dominikanów z koronawirusem. Ważna informacja dla wiernych

„Jak informowaliśmy w poprzednim komunikacie, zostaliśmy objęci kwarantanną nałożoną przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie, gdyż jeden z nas miał kontakt z osobą u której pozytywnie stwierdzono zakażenie korononwirusem” – poinformowali dominikanie z Rzeszowa. W komunikacie czytamy, że zakonnicy zostali poddani testom na obecność koronawirusa, a u pięciu z nich wyniki były pozytywne. „Jesteśmy objęci procedurą medyczną i na ten moment czujemy się dobrze” – dodali.

Dominikanie zaapelowali także do osób, które miały z nimi kontakt w ostatnich dniach, licząc od 9 marca o to, by zachowali zasady kwarantanny domowej oraz obserwowali swój stan zdrowia. „Jeżeli macie jakiekolwiek objawy i symptomy – prosimy powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną” – czytamy w komunikacie. Zakonnicy przypomnieli zarazem, że do niepokojących objawów wskazujących na możliwe zakażenie koronawirusem należą m.in. gorączka, kaszel, bóle mięśni czy duszności i kłopoty z oddychaniem. „Zostańcie w domach. Prosimy was o modlitwę i zapewniamy Was o niej” – posumowali duchowni.

