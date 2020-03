Sprzęt medyczny z Chin przyleci do Polski. Jutro pierwszy transport

Prezydent w środę na konferencji prasowej mówił, że zobowiązał się działać na arenie międzynarodowej, aby wzmocnić Polskę przed koronawirusem. – To przede wszystkim dotyczy personelu medycznego, który bezpośrednio styka się z pacjentami, bezpośrednio styka się z osobami potencjalnie zarażonymi i to przede wszystkim sprzęt ochronny: to maseczki, to kombinezony, to gogle ochronne, to wszelkie inne wyposażenie, rękawiczki jednorazowe, które jest tutaj konieczne – powiedział Andrzej Duda.

Rozmowa z prezydentem Chin

Andrzej Duda poinformował, że we wtorek odbyła się jego rozmowa z prezydentem Chin Xi Jinpingiem, która dotyczyła m.in. sytuacji Polski ws. epidemii koronawirusa. – Pan prezydent poinformował mnie także jak wygląda sytuacja w Chinach. Pogratulowałem tego, że w dużym stopniu udało się zapanować nad epidemią i że Chiny powoli, ale konsekwentnie, mogą wracać do pracy i dzięki temu, że m.in. mogą wracać do pracy, będzie możliwe także to, żebyśmy mogli kupić w Chinach ten potrzebny nam sprzęt – mówił prezydent.

Andrzej Duda zaznaczył, że Chiny produkują obecnie sprzęt medyczny w ogromnej ilości. – Pan prezydent powiedział, że mamy tutaj, jako Polska, zielone światło, aby takich zakupów dokonywać i takie zakupy są dokonywane. Już jutro pierwszy samolot z Chin wyląduje z tym właśnie wyposażeniem, w najbliższych dniach możemy się spodziewać kolejnych samolotów – powiedział prezydent. Zapowiedział przy tym, że wśród innych działań jest także uruchamianie produkcji wyposażenia medycznego w kraju, co – jak mówił – było omawiane na posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego.

– Mam nadzieję, że w krótkim czasie poradzimy sobie i wszelkie niedobory w tym zakresie zostaną uzupełnione i wszyscy lekarze i pielęgniarki, cały personel medyczny, także diagności laboratoryjni, którzy pracują przy kwestiach związanych z walką z koronawirusem, a także wszystkie osoby, które są w potencjalnym zagrożeniu, będą mogły to wyposażenie uzyskać i będą mogły czuć się bezpiecznie – podkreślił prezydent.

autor: Grzegorz Bruszewski

