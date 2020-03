Abp Grzegorz Ryś przekazał pieniądze na zakup dwóch respiratorów

„W imieniu lekarzy i pacjentów zwracam się o pomoc w doposażeniu USK nr 1 im. N. Barlickiego w sprzęt niezbędny do ratowania życia. Choroba, jaka obecnie nam zagraża (COVID-19), dotyczy głównie ciężkich zaburzeń oddechowych. Respirator jest urządzeniem niezbędnym w takich przypadkach, by zapewnić przeżycie choremu, a jednocześnie umożliwia nam skuteczne leczenie. W sytuacji epidemii staniemy przed trudnym moralnie i etycznie problemem, kogo do respiratora podłączyć i ratować jego życie, a komu odmówić i skazać na śmierć” – napisał w liście prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi dr Paweł Czekalski.

Na apel lekarza postanowił odpowiedzieć metropolita łódzki. Abp Grzegorz Ryś przekazał, że archidiecezja przekazała ze swoich środków sumę wystarczającą na zakup dwóch respiratorów. Jednocześnie duchowny zaapelował do wiernych o pomoc dla szpitala. – Zapraszam wszystkich, abyśmy złożyli się na następne respiratory. Każdy dar będzie ważny; będzie ratowaniem życia i wsparciem dla lekarzy, by chronić ich przed przerażającymi decyzjami, komu dać respirator, a komu go nie dać. (...) Wspomóżmy naszych braci i siostry lekarzy i pielęgniarki – mają oni wystarczająco dużo cierpienia przy okazji tej epidemii. To nasz absolutny obowiązek – powiedział abp Grzegorz Ryś.

Na stronie internetowej Archidiecezji Łódzkiej udostępniono numer konta, na które można wpłacać darowizny, które wykorzystane zostaną na zakup respiratorów dla szpitala im. Barlickiego: Bank PKO BP SA I Oddział w Łodzi, 98 1020 3352 0000 1602 0010 0362, Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi – z dopiskiem darowizna.

