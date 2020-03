Spowiedź online z Radiem Maryja? Jest komentarz rozgłośni ojca Rydzyka

„Pokuta to dzieło naprawy porządku przez przylgnięcie do prawdy, przez rozpoznanie zniszczenia i żal nad nim. Jako pokutę za grzechy zadaję Ci oprócz odmówienia 3 Zdrowaś Maria dobrowolną wpłatę 25 złotych na konto bankowe na rzecz Radio Maryja (pisownia oryginalna” – komunikat takiej treści był w ostatnich dniach powielany w mediach społecznościowych, a grafikę można znaleźć m.in. na stronie ojciec-dyrektor.de. Autor obrazka twierdzi, że „w razie nie uiszczenia opłat pokutnych spowiedź jest nieważna” oraz informuje o „promocji”. „Za każdego nowego grzesznika do spowiedzi online – odpust na miesięczną dobrowolną wpłatę” – czytamy.

Komentarz Radia Maryja

Informacja o tego typu grafikach krążących w sieci dotarła już najwyraźniej do Torunia, a komunikat w sprawie znalazł się na stronie Radia Maryja. Czytamy w nim, że oszuści wykorzystują znaki rozgłośni lub przerobione logo oraz zdjęcia przedstawiające ojca Rydzyka. „Chodzi o odbieranie dobrego imienia ojcu Dyrektorowi i Radiu Maryja, a także o kradzież” – dodano.

Administratorzy serwisu powiązanego z toruńskim redemptorystą przypominają, że oficjalna strona rozgłośni posiada uwierzytelnienie oraz adres radiomaryja.pl, a inne ze zmienioną domeną są „często prowadzone przez oszustów i złodziei oraz ludzi, którzy działają wbrew prawdzie” . W kontekście wspomnianej pokuty oraz spowiedzi online Radio Maryja podtrzymuje, że „nigdy nie miało, nie ma i nie będzie mieć z takimi działaniami nic wspólnego” . „Radio Maryja ani nikt z nas nigdy nie prowadził i nie prowadzi żadnej spowiedzi przez internet, przez telefon czy jakiekolwiek środki techniczne. Nie ma czegoś takiego w Kościele. To byłoby nadużycie” – czytamy.

Czytaj także:

