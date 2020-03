Minister zdrowia: Nie mogę zapewnić, że scenariusz włoski się nie powtórzy

– Nie mogę zapewnić, że scenariusz włoski się nie powtórzy – powiedział w „Porannej rozmowie” Gazety.pl Łukasz Szumowski. Minister zdrowia zaznaczył, że dalszy rozwój wydarzeń w kontekście epidemii koronawirusa „zależy od tego, jak wszyscy będziemy się zachowywali” . Zdaniem szefa resortu wpływu na sytuację nie ma ilość sprzętu, szpitali czy liczba pracujących lekarzy, ponieważ we Włoszech czy Hiszpanii służba zdrowia dysponowała sprzętem, a z powodu lekceważenia zaleceń władz „sytuacja wymknęła się spod kontroli”.

Apogeum epidemii kwestią tygodni?

Minister zdrowia był pytany także o to, kiedy w Polsce wystąpi apogeum zachorowań. Szumowski zaznaczył, że „nie ma pojęcia i myśli, że nikt nie ma” . – Patrząc na wykresy przebiegu epidemii w innych krajach, to są tygodnie. Z drugiej strony wiemy, że mamy drastycznie różne przebiegi epidemii – stwierdził dodając, że to, kiedy nastąpi wzrost zachorowań, zależy od Polaków.

Podczas rozmowy poruszono również kwestię wyborów prezydenckich, które są zaplanowane na 10 maja. – Będę mówił to, co uważam jako lekarz, minister zdrowia. Moje rekomendacje będą oparte na danych, na cyfrach, na faktach – zadeklarował Szumowski. Minister zapowiedział przy tym, że w taki sam sposób będzie mówił, czy społeczeństwo może wrócić do normalnego funkcjonowania.

Kiedy wróci normalność?

Kiedy można spodziewać się powrotu do normalnego funkcjonowania? – Ta „nowa normalność” będzie dotyczyła wszystkich sfer życia, nie tylko sfery naszego poruszania się. Byliśmy narodem, który się witał uściskiem dłoni, pocałunkiem, albo tzw. misiakiem. To już są zachowania, które w tej chwili nie funkcjonują – zauważył minister. Szumowski przywołał także lubiane przez Polaków spotkania towarzyskie w domach czy przy grillu. – Dopóki nie będziemy mieć szczepionki powszechnej to musi pójść w odstawkę, musi być zachowaniem piętnowanym przez nas samych – stwierdził.

Szef resortu podkreślił również, że nastąpiła zmiana funkcjonowania m.in. sfery dziennikarskiej, ponieważ wiele redakcji przeszło na pracę zdalną. Podobnie jest chociażby w Ministerstwie Zdrowia. Szumowski zauważył, że obecna sytuacja „może nas czegoś nauczyć” . – Może można pracować zdalnie, w znacznie większym stopniu niż do tej pory – podsumował.

