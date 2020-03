Będą zmiany w ochronie zdrowia. Projekt związany z COVID-19 już w Sejmie

Projekt ustawy zmieniającej regulacje w ochronie zdrowia tak, by można było skuteczniej zwalczać koronawirusa został w czwartek wniesiony do Sejmu; skierowano go do opinii biura legislacyjnego. Projekt wprowadza zmiany w 14 „zdrowotnych” ustawach.

Projekt zmian w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma na celu wprowadzenie kolejnych instrumentów w zakresie ochrony zdrowia, które pozwolą na skuteczną walkę z COVID-19. Projekt zakłada zmiany w wielu ustawach: o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; o zawodach lekarza i lekarza dentysty; o publicznej służbie krwi; o diagnostyce laboratoryjnej; Prawo farmaceutyczne; o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów; o Państwowym Ratownictwie Medycznym; o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz o zawodach pielęgniarki i położnej. Projekt wprowadza też zmiany w ustawach o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia; o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw; o Agencji Badań Medycznych oraz o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl Czytaj także:

Pies wspierał lekarkę walczącą z koronawirusem. Ich zdjęcie stało się hitem sieciCzytaj także:

Szef Francuskiego Związku Szpitali: Liczba ofiar koronawirusa jest wyższa, niż w oficjalnych statystykachCzytaj także:

Wiceminister nauki: Śmiertelność zakażonych koronawirusem w Polsce na poziomie 2 proc.