Koronawirus. Otworzyła bar, klienci przyszli na piwo. Mieszkance Lubina grozi więzienie

Zaniepokojony informator powiadomił policję, że na jednym z osiedli w Lubinie otwarty jest bar, a w jego wnętrzu siedzą klienci, którzy spożywają alkohol. Skierowani na miejsce policjanci w barze zastali 71- letnią właścicielkę oraz sześciu klientów. Lokal został zamknięty, a o incydencie powiadomiono prokuraturę. Trwają w tej sprawie czynności zmierzające do wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia.

Kobiecie za otworzenie lokalu i udostępnienie go klientom grozić może kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast sześciu mężczyzn odpowie za wykroczenie niestosowania się do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. 2020, poz. 433, 441) za co grozi grzywna. „Po raz kolejny apelujemy o rozwagę i zachowanie zdrowego rozsądku, oraz poszanowanie i przestrzeganie obowiązujących przepisów wydanych przez Ministra Zdrowia w związku z panującą epidemią koronawirusa” – przypomina policja.

