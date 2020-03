PiS wprowadził poprawkę dot. Kodeksu wyborczego. Zmiana obejmie osoby w kwarantannie

O tym, że poprawka do nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 została zgłoszona, poinformowali posłowie opozycji – podaje Onet. Wspomniane zgłoszenie nastąpiło w nocy z piątku na sobotę, kiedy to posłowie obradowali nad pakietem ustaw wchodzących w skład tzw. tarczy antykryzysowej. „Dzieje się. PiS w tej chwili wrzuca nagle do ustawy Covid poprawkę zmieniająca kodeks wyborczy. Wprowadzają głosowanie korespondencyjne dla ludzi chorych, na kwarantannach i wszystkich po 60 roku życia. To zmiana kodeksu czyli powinna być robiona w innym trybie” – przekazał na Twitterze Sławomir Nitras.

Uwagę na zgłoszenie poprawki zwrócił także Jakub Kulesza. „Hej, wiem że o 2:30 w nocy kompletnie nikogo nie interesuje jakaś tam praworządność i jakieś tam regulaminy, ale PiS łamie właśnie regulamin Sejmu RP. Wrzucili poprawkę do kodeksu wyborczego, bez zachowania 14 dniowego terminu. O 2:30 w nocy. Głosowanie jest o 3:00. Miło” – napisał poseł Konfederacji.

Czego jeszcze dotyczą zmiany? Zgodnie z poprawką w głosowaniu korespondencyjnym nie będą mogły brać udział osoby znajdujące się na statkach morskich czy w obwodach zagranicznych. Osoby, które z kolei mogą głosować w taki sposób, muszą zgłosić taką chęć do 15 dnia przed wyborami.

