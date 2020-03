Proboszcz chciał wynająć autobus do odprawiania mszy. Bo mieści się tam więcej niż 5 osób

„Msza św. w ruchu. Wynajmę autobus do odprawiania mszy świętej – w nim będzie mogło uczestniczyć we mszy św. do 25 osób. A w naszym wielkim kościele może być tylko 5 osób” – taką informację w ogłoszeniach parafialnych przekazał proboszcz parafii w Brzeźniu pod Sieradzem. Dziennikarze tvn24.pl próbowali skontaktować się z duchownym, jednak bezskutecznie. Komentarz w sprawie przekazała za to kuria kaliska, pod którą podlega wspomniana parafia.

Pełniący funkcję rzecznika kurii ks. Marcin Papuziński przekazał, że „proboszcz parafii pw. św. Idziego w Brzeźnu w rozmowie telefonicznej z kanclerzem kurii wyjaśnił, że »ogłoszenie to umieścił dla żartu, aby rozładować atmosferę«” . Duchowny miał także przekonywać przełożonych, że ogłoszenie nie odzwierciedla „rzeczywistych działań duszpasterskich podejmowanych w parafii w obecnym czasie” . Kaliska kuria uznała żart proboszcza za „niewłaściwy”. – Zapewniamy, że duszpasterze w całej diecezji kaliskiej przestrzegają wytycznych administracji rządowej w czasie stanu epidemii – zaznaczył ks. Papuziński.

