Tak wygląda pusta Warszawa. Mateusz Morawiecki pokazał zdjęcia

„Tak wyglądała stolica naszego państwa w ciągu ostatnich kilku dni. Warszawa – na co dzień wielkie, europejskie, tętniące życiem miasto, które jest wizytówką naszego sukcesu gospodarczego, zamarło” – napisał na Facebooku Mateusz Morawiecki dołączając kilka zdjęć Warszawy obrazujących m.in. puste ulice, kościoły czy stację metra. Premier dodał, że puste ulice stały się „symbolem polskiej woli walki, odpowiedzialności obywatelskiej, dyscypliny i nadziei” . „Wiary, że choć przed nami trudny czas, i do końca nie wiemy, co przyniesie kolejny dzień – to jednak jako społeczeństwo walczymy z całych sił o lepsze jutro dla naszych rodzin” – dodał.

Szef rządu podziękował osobom obserwującym jego profil za to, że zostają w domach. „Wasza postawa napawa mnie dumą i daje siłę do walki. Proszę o to, byśmy nie rozluźniali dyscypliny, bo do zwycięstwa wciąż daleka droga. Ale ono nadejdzie” – zapewnił Mateusz Morawiecki. Premier zadeklarował także ciężką pracę, która ma „przeprowadzić Polskę przez to wielkie pokoleniowe wyzwanie” .

Czytaj także:

Te zdjęcia przejdą do historii. Papież Franciszek modlił się na pustym placu św. Piotra