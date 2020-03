Spowiedź online lub przez telefon? Episkopat tłumaczy

– Nie jest możliwa spowiedź przez telefon lub internet. Księża biskupi przypominają, że – zgodnie z dokumentem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu – w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów”. Spowiedź, także w obecnych warunkach, jest możliwa tylko poprzez indywidualny i bezpośredni kontakt ze spowiednikiem, przy zachowaniu wszystkich zaleceń służb sanitarnych – podkreślił rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Jak umówić się na spowiedź?

Rzecznik Episkopatu dodał, że kościoły wciąż pozostają otwarte, a księża spowiadają wiernych, stosując się przy tym do rygorów sanitarnych. Przypomniał też, że „w obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa” .

Ks. Paweł Rytel-Andrianik poinformował, że osoba chcąca się wyspowiadać może skontaktować się z parafią poprzez media społecznościowe, stronę internetową czy po prostu dzwoniąc i dopytują, kiedy można skorzystać z sakramentu. Rzecznik zaznaczył przy tym przypomnienie biskupów, że chociaż w Polsce istnieje zwyczaj spowiedzi w okresie Wielkiego Postu podczas rekolekcji, „to jednak każdy wierny może sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania” . – A co do przykazania, aby „przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, to okres wielkanocny obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej, czyli – w tym roku – do 7 czerwca 2020 – podsumował.

