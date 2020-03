NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z niedzieli 29 marca

Na bieżąco śledzimy sytuację w kraju i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa.

8:36 Nowe informacje od szefa MON



twitter.com 8:14 GIS pokazuje, jak poprawnie zdejmować rękawiczki jednorazowe:



twitter.com 8:04 Wśród personelu i pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu potwierdzono 41 zakażeń koronawirusem. Kilkadziesiąt osób przebywa na kwarantannie 7:52 - W niedzielę odbędzie się spotkanie kandydatów na prezydenta - zapowiedział w sobotę przewodniczący PO Borys Budka w TVN24 7:41 Koronawirus rozprzestrzenił się w dziesiątkach z 47 krajów Regionu Afryki według podziału Światowej Organizacji Zdrowia. Dotąd zanotowano tam 2650 zakażeń i 49 zgonów - 7:32 We Włoszech w czasach pandemii koronawirusa do kościoła można chodzić tylko przy okazji wyjścia do pracy lub na zakupy czy do apteki - takie zalecenie wydało MSW 7:11 Tymczasem w Hiszpanii nadal wiele osób nie przestrzega zasad społecznej kwarantanny



Hiszpanie nie przestrzegają kwarantanny. 56 tys. mandatów ciągu trzech dni 6:48 Żona kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, Sophie Gregoire Trudeau została wyleczona z choroby COVID-19 6:33 Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby odnotowano w Chinach 45 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 44 dotyczą osób, które przyjechały do Chin z zagranicy 6:22 Donald Trump stwierdził w sobotę w nocy, że kwarantanna w rejonie Nowego Jorku w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa nie będzie konieczna



twitter.com 6:11 Z danych OZZPiP, największego związku zawodowego pielęgniarek (80 tys. członkiń i członków), wynika, że do 28 marca, 60 pielęgniarek zostało zakażonych wirusem, a około 700 jest na kwarantannie

Koronawirus w 199 krajach świata. Ile osób do tej pory wyzdrowiało?