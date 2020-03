NA ŻYWO: Koronawirus w Polsce i na świecie. Najnowsze informacje z niedzieli 29 marca

Na bieżąco śledzimy sytuację w kraju i na świecie i relacjonujemy ją dla Państwa.

10:43 Google poinformowało, że wyda aż 800 mln dolarów na walkę ze skutkami spowodowanymi przez koronawirusa i chorobę COVID-19. Zostaną one przeznaczone na dotacje, darowizny, kredyty i pomoc dla firm 10:38 - Hokej jest najlepszym lekarstwem na wirusa - stwierdził prezydent Białorusi. Aleksandr Łukaszenka poprowadził do zwycięstwa swoją drużynę w turnieju o Puchar Prezydenta. - Lepiej umrzeć stojąc, niż żyć na kolanach - dodał przywódca 10:34 Chińskie miasto Wuhan, w którym rozpoczęła się pandemia koronawirusa, zostało częściowo otwarte po ponad dwóch miesiącach izolacji. Od soboty do miasta mogą przyjeżdżać pociągi 10:26 Krzysztof Klęczar, burmistrz małopolskich Kęt nie podpisał przedłożonego mu zarządzenia ws. zorganizowania wyborów. - Czuję się odpowiedzialny za "moich" mieszkańców i "moich" urzędników. Jako burmistrz nie przyłożę ręki do narażania ich na niebezpieczeństwo w imię chorych ambicji grupki ludzi. Bez względu na konsekwencje, jak mawiał prof. Bartoszewski, warto być przyzwoitym - wyjaśnił 10:13 Z doby na dobę nowych przypadków niestety przybywa. Wszystko zależy od tego, czy utrzymamy tę dyscyplinę i zostaniemy w domu. Trochę mniej się mówi o higienie - to mycie rąk dokładne nadal obowiązuje - podkreślił na konferencji w Warszawie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska 9:53 Na terenie Polski potwierdzono już 1717 przypadków koronawirusa, a najwięcej zakażeń odnotowano w województwie mazowieckim. Ministerstwo Zdrowia przygotowało specjalną mapę, dzięki której można śledzić najnowsze informacje na temat epidemii COVID-19 w naszym kraju



Koronawirus w Polsce. Gdzie jest najwięcej przypadków? Najnowsze dane 9:39 Do 408 wzrosła liczba osób zakażonych koronawirusem na Węgrzech. Zmarło 13 osób, u których stwierdzono SARS-CoV-2 9:30 W związku ze stanem epidemii w Polsce, biskupi zachęcają, by korzystać z dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej i przeżywać ją za pośrednictwem transmisji. Oto dokładny spis, gdzie i o której godzinie pojawią się transmisję mszy świętych:



Transmisje mszy świętych w tv i internecie. Gdzie można oglądać nabożeństwa? 9:18 Resort przekazał także informację o śmierci kolejnego pacjenta - to 75-letni mężczyzna z Bytomia, który był w ciężkim stanie i miał choroby współistniejące



twitter.com 9:17 Nowe przypadki dotyczą: 22 osób z woj. śląskiego, 12 osób z woj. lubelskiego, 12 osób z woj. opolskiego, 11 osób z woj. małopolskiego, 10 osób z woj. warmińsko-mazurskiego, 6 osób z woj. świętokrzyskiego, 2 osób z woj. wielkopolskiego, 2 osób z woj. zachodniopomorskiego oraz po 1 osobie z woj. pomorskiego i podlaskiego 9:16 Kolejne przypadki koronawirusa w Polsce



twitter.com 8:45 Nowe informacje od szefa MON



twitter.com 8:39 – Bądźcie cierpliwi – zaapelowała w sobotę do rodaków kanclerz Niemiec Angela Merkel w związku z pandemią koronawirusa. – Niestety codzienne liczby dotyczące nowych infekcji nadal nie dają nam powodu do rozluźnienia lub złagodzenia zasad – dodała. 8:22 Gubernator stanu Illinois poinformował, że z powodu zakażenia koronawirusem zmarło w tym stanie niemowlę. To pierwszy na świecie przypadek śmierci tak małego dziecka z powodu choroby COVID-19



USA. Zmarło niemowlę zakażone koronawirusem. To pierwszy taki przypadek na świecie 8:14 GIS pokazuje, jak poprawnie zdejmować rękawiczki jednorazowe:



twitter.com 8:04 Wśród personelu i pacjentów Dolnośląskiego Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu potwierdzono 41 zakażeń koronawirusem. Kilkadziesiąt osób przebywa na kwarantannie 7:52 - W niedzielę odbędzie się spotkanie kandydatów na prezydenta - zapowiedział w sobotę przewodniczący PO Borys Budka w TVN24 7:41 Koronawirus rozprzestrzenił się w dziesiątkach z 47 krajów Regionu Afryki według podziału Światowej Organizacji Zdrowia. Dotąd zanotowano tam 2650 zakażeń i 49 zgonów - 7:32 We Włoszech w czasach pandemii koronawirusa do kościoła można chodzić tylko przy okazji wyjścia do pracy lub na zakupy czy do apteki - takie zalecenie wydało MSW 7:11 Tymczasem w Hiszpanii nadal wiele osób nie przestrzega zasad społecznej kwarantanny



Hiszpanie nie przestrzegają kwarantanny. 56 tys. mandatów ciągu trzech dni 6:48 Żona kanadyjskiego premiera Justina Trudeau, Sophie Gregoire Trudeau została wyleczona z choroby COVID-19 6:33 Chińska Narodowa Komisja Zdrowia podała w niedzielę, że w ciągu ostatniej doby odnotowano w Chinach 45 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, z czego 44 dotyczą osób, które przyjechały do Chin z zagranicy 6:22 Donald Trump stwierdził w sobotę w nocy, że kwarantanna w rejonie Nowego Jorku w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa nie będzie konieczna



twitter.com 6:11 Z danych OZZPiP, największego związku zawodowego pielęgniarek (80 tys. członkiń i członków), wynika, że do 28 marca, 60 pielęgniarek zostało zakażonych wirusem, a około 700 jest na kwarantannie

Koronawirus w 199 krajach świata. Ile osób do tej pory wyzdrowiało?