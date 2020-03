Donald Tusk podzielił się prywatnym zdjęciem. „Tęsknota w czasach zarazy”

„Dwa szczęścia, czyli tęsknota w czasach zarazy” – napisał Donald Tusk na Instagramie dołączając zdjęcie swojej córki Kasi Tusk oraz wnuczki. Fotografia doczekała się już ponad 23 tys. polubień oraz wielu komentarzy. „Nastał dziwny, ciężki czas, gdy tak proste, codziennie czynności jak spotkanie z rodziną staje się marzeniem. Miejmy nadzieję, że ludzkość zapamięta tę lekcję i coś nam po tym dobrego zostanie” – czytamy w jednym z wpisów. „Damy radę! Za niedługo ten dziwny czas będzie tylko niemiłym wspomnieniem” – napisała jedna z internautek.

„Bądźcie krytyczni”

Donald Tusk nie tylko udostępnia zdjęcia bliskich, ale również zabiera głos w bieżących sprawach politycznych. Kilka dni temu skomentował pomysł przeprowadzenia wyborów prezydenckich 10 maja. „Dzisiaj wirus jest jedynym wrogiem Polaków, nie szukajcie innego. Konkurencję polityczną musi zastąpić solidarność, a propagandę prawda. Dotyczy to władzy, ale także opozycji. Bądźcie krytyczni, ale odpowiedzialni” – napisał szef Europejskiej Partii Ludowej. Donald Tusk zaapelował również o przełożenie wyborów prezydenckich. Nawiązał przy tym do jednej z ostatnich decyzji prezydenta Rosji. "Nawet Putin to zrozumiał" – dodał. Co dokładnie miał na myśli?

W środę 25 marca Władimir Putin poinformował, że referendum konstytucyjne, które miało odbyć się 22 kwietnia zostanie odroczone. Jak powiedział, nowy termin zostanie ustalony na podstawie opinii ekspertów, gdy epidemia koronawirusa wygaśnie. – W obecnej chwili naszym priorytetem jest zdrowie, życie i bezpieczeństwo naszych obywateli. Dlatego uważam, że głosowanie należy przełożyć na późniejszy termin. Na bieżąco będziemy oceniać, jak sytuacja będzie się rozwijała w poszczególnych regionach oraz w całym kraju i bazując na profesjonalnych opiniach, zaleceniach lekarzy i specjalistów podejmiemy decyzję o nowej dacie referendum – stwierdził prezydent Rosji.

