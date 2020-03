Dobre wieści z Cieszyna. Wyzdrowiała rodzina zakażona koronawirusem

Mieszkaniec Cieszyna został zdiagnozowany 10 marca – przypomina tvn24.pl. Wcześniej mężczyzna, który jest menadżerem w dużej firmie, przebywał w Niemczech i to właśnie po powrocie do Polski zaobserwował u siebie niepokojące objawy. Sprawę zgłosił sanepidowi, a żona mężczyzny oraz jego ośmioletnia córka zostały objęte kwarantanną. Władze miasta podjęły także decyzję o zamknięciu szkół, ponieważ kobieta uczy w jednych z liceów, a dziewczynka chodzi do szkoły podstawowej. Jak się później okazało, koronawirusa wykryto u całej trzyosobowej rodziny. Ośmiolatka stała się tym samym pierwszym dzieckiem w Polsce, u którego wykryto COVID-19.

Jak podaje tvn24.pl, rodzice dziecka są w wieku powyżej 40 lat i zarówno ich stan zdrowia, jak i stan ośmiolatki, od początku określano jako dobry. Teraz cała rodzina wyszła już ze szpitala. Pierwszy hospitalizację zakończył mężczyzna, a w poniedziałek przekazano informację o wyzdrowieniu także jego córki i żony. – Dwie osoby, kobieta i dziecko, po wyleczeniu z COVID-19 opuściły Szpital Śląski w Cieszynie – potwierdziła w rozmowie z tvn.24.pl rzecznik placówki Ewa Herman.

