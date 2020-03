Sosnowiec. Pijany wykrzykiwał w sklepie, że ma COVID-19 i kaszlał na klientów

W minioną sobotę sosnowieccy policjanci interweniowali w jednym z dyskontów spożywczych w dzielnicy Pogoń. Na terenie sklepu mężczyzna i kobieta dokonali kradzieży drobnych artykułów, a następnie wszczęli awanturę. 51-letni mężczyzna krzyczał, że jest chory na COVID-19 i ma gorączkę. Demonstracyjnie kaszlał. Na miejsce natychmiast przybyli policjanci zabezpieczeni pełnymi pakietami ochronnymi.

Ponieważ agresja mężczyzny nie słabła, konieczne było jego obezwładnienie. Policjanci zrobili to błyskawicznie, założyli mężczyźnie jednorazowe kajdanki i zaprowadzili do radiowozu. Następnie wraz z towarzyszącą mu kobietą został przewieziony do izby wytrzeźwień. Podczas badania lekarskiego wyszło na jaw, że mężczyzna nie ma gorączki. On sam również przyznał, że nie ma żadnych objawów choroby wywoływanej koronawirusem.

Zatrzymany odpowie za bezpodstawną interwencję, kradzież, używanie słów wulgarnych w miejscu publicznym i wszczęcie awantury. O wysokości grzywny zadecyduje sąd, do którego zostanie skierowany wniosek o ukaranie. Policja podkreśla, że z powodu nieodpowiedzialnego zachowania 51-latka, w trakcie tej interwencji funkcjonariusze zużyli dwa komplety odzieży ochronnej – wyposażenia, które w obecnym trudnym czasie jest wyjątkowo potrzebne wszystkim służbom i mogło zostać wykorzystane w bardziej pożyteczny sposób.

