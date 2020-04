Fundacja powiązana z Kają Godek chce otworzyć kościoły na Wielkanoc. Ma już 35 tys. podpisów

„W walce z koronawirusem rząd ponownie zaostrzył zasady narodowej kwarantanny. Stało się to jednak z pewną niekonsekwencją. O ile w środkach komunikacji zbiorowej może przebywać tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących, to we mszy i nabożeństwie może uczestniczyć jedynie 5 osób, niezależnie od pojemności kościoła i wolnych miejsc. Rozporządzenie obejmuje m.in. okres Triduum Paschalnego, a więc dni, gdy uczestnictwo w liturgii jest szczególnie istotne dla katolików” – czytamy na stronie fundacji powiązanej z Kają Godek.

Dalej przedstawiciele „Życia i Rodziny” apelują, by pisać petycje do premiera. „Nie dopuśćmy do dyskryminacji katolików w najświętsze dla nich dni”. – piszą. Mimo że niektóre media już nazwały pomysł szalonym, to Fundacja dalej zbiera podpisy i uważa, że akcja jest potrzebna. Na swoim profilu na Facebook-u nazwała ją nawet... logiczną.

„Petycja nie jest szalona, ale LOGICZNA‼️ Tyle ludzi w kościele, ile w autobusie, metrze, czy tramwaju. Czy dla niektórych dziennikarzy zagrożenie koronawirusem nie stało się przypadkiem okazją do straszenia Kościołem...? Dlaczego katolicy na nabożeństwie mają być dyskryminowani w stosunku do np. podróżnych w pociągu” – czytamy w odpowiedzi.



Pomysłu Fundacji nie popiera o. Lech Dorobczyński, proboszcz franciszkańskiej parafii św. Antoniego z Padwy w Warszawie, który wprost mówi, że „pędzenie do kościoła, żeby załapać się do pierwszej piątki” , może wcale nie być chwalebne. - Chcielibyśmy, żeby nasze kościoły pękały w szwach, żeby były wypełnione po brzegi ludźmi. Ale zdrowymi ludźmi – mówi o. Lech Dorobczyński.

Obowiązujące do 11 kwietnia przepisy zezwalają na udział w wydarzeniach kościelnych nie więcej niż 5 osobom jednocześnie (nie licząc kapłanów sprawujących liturgię).

