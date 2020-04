Uruchomiono alert RCB. Co dokładnie oznacza?

„Uwaga! od 1.04 nowe, kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem” – SMS-y o takiej treści rozsyła Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W wiadomości oprócz informacji o nowych obostrzeniach znajduje się także odnośnik do strony rządowej z rozpisanymi rozporządzeniami oraz zachęta do pozostania w domach. Przypomnijmy, szczegóły dotyczące kolejnych zasad przedstawiono na konferencji prasowej, na której wystąpili Mateusz Morawiecki oraz Łukasz Szumowski.

Nowe obostrzenia wprowadzone przez rząd

– Na granicach mamy kordon sanitarny, ale to za mało, by wyłapywać osoby, które są zakażone, bo transmisja zakażeń odnosi się w sposób poziomy. Za dużo osób przebywało w miejscach rekreacji. W związku z tym ograniczamy dystans społeczny. Jeśli chcemy, żeby po paru miesiącach życie społeczno-gospodarcze po kilku miesiącach wracało do normalności, to musimy te rozwiązania wprowadzić – tłumaczył premier.

najważniejsza zasada to zasada dystansu: należy zachować 2 metry od drugiej osoby za wyjątkiem, gdy rodzice opiekują się dziećmi do 13. roku życia lub osobami niepełnosprawnymi

osoby niepełnoletnie poniżej 18 roku życia mogą być w przestrzeni publicznej tylko z osobą dorosłą

ograniczenia w dostępach do parków, deptaków, skwerów, bulwarów i plaż

zakaz korzystania z wypożyczalni rowerów miejskich

zamknięte zostaną wszystkie gabinety kosmetyczne i fryzjerskie, studia tatuażu

wprowadzono limit osób przebywających w sklepie: maksymalnie trzy osoby na jedną kasę, jeśli jest 5 kas to może być w sklepie 15 osób

na pocztach limit jest ograniczony do 2 osób na jedno okienko

na bazarach i targowiskach mogą stać 3 osoby do jednego straganu, stoiska

obowiązek zakładania rękawiczek przed wejściem do sklepu

w weekendy zostaną zamknięte wielkopowierzchniowe sklepy budowlane

sklepy spożywcze, apteki oraz drogerie pozostaną otwarte

w godzinach 10-12 sklepy i apteki będą otwarte tylko dla osób powyżej 60 roku życia

zamknięte zostaną hotele i obiekty noclegowe za wyjątkiem miejsc wykorzystywanych do izolacji lub w których przebywają pracownicy

rozszerzona formuła kwarantanny – od dzisiaj ci, którzy zostaną poddani kwarantannie będą musieli zostać poddani całkowitej izolacji domowej albo wszyscy inni domownicy też będą musieli być poddani kwarantannie

odwołanie wszystkich zabiegów rehabilitacyjnych, które nie są konieczne z punktu widzenia zdrowia

obowiązek dezynfekcji dystrybutorów, terminali, kas samoobsługowych

dodatkowe wymogi w zakładach pracy. 1.5 m odległości między stanowiskami pracy oraz zapewnienie środków ochrony

– Zostańmy w domach, unikajmy kontaktu z innymi ludźmi. Z pokorą podchodzimy do koronawirusa, na razie udaje nam się kontrolować te przyrosty, ale nie możemy założyć, że tak będzie. Są dodatkowe kary od 5 do 30 tys. zł a nawet przy notorycznym łamaniu mogą się pojawić i kary ograniczenia wolności. Gdy łamiemy te zasady, możemy narazić drugą osobę na utratę życia lub śmierć. Te zasady będą bezwzględnie egzekwowane przez policję – zapowiedział szef rządu.

