Minister edukacji komentuje apele o przesunięcie egzaminów i matur. „To nie jest mecz bokserski”

W środę ósmoklasiści w całej Polsce rozwiązywali ostatni egzamin próbny z języka angielskiego. Z powodu epidemii koronawirusa robili to zdalnie, pobierając test z internetu i rozwiązując go z domu, a następnie przesyłając nauczycielom do sprawdzenia. – Nie ma na szczęście żadnych problemów. Uczniowie mogą pobierać arkusze, sprawdzać swoją wiedzę – mówił minister edukacji w Polsat News, przyznając, że w ostatnich dniach były problemy z serwerami, ale zostały już rozwiązane.

Minister był też pytany o apel o przesunięcie egzaminów ósmoklasisty i maturalnego skierowany do władz przez Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk. – To jest apel pedagogów, a nie lekarzy. Decydujący głos, nie tylko z punktu widzenia szkół, będzie należał do ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego – podkreślał Piontkowski informując, że na razie nie ma decyzji o przesunięciu egzaminów.

Minister był pytany, czy zwlekanie z decyzją nie przeszkodzi uczniom w przygotowaniach. – To nie jest mecz bokserski, gdzie formę szykuje się na jeden dosłownie dzień czy tydzień, tylko jest to podsumowanie wiedzy, umiejętności, które uczniowie zdobyli przez kilka ostatnich lat – przekonywał. Zapewnił też, że ewentualna decyzja o przesunięciu egzaminów nie zostanie podjęta „z dnia na dzień”, gdyż przeprowadzenie egzaminów wymaga kilku dni przygotowań logistycznych. Przyznał, ze decyzja może zapaść ok. tygodnia przed ich rozpoczęciem

Minister był również pytany o to, do kiedy będą zamknięte szkoły. Obecna decyzja w tej sprawie obowiązuje do 10 kwietnia. – Zobaczymy, jak w tym czasie będą rozwijały się stany epidemiczne – stwierdził Piontkowski. – W okolicach Świąt Wielkanocnych, na podstawie rekomendacji ministra zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, premier i cały rząd podejmą decyzje dotyczące zamknięcia szkół oraz innych sfer życia publicznego - powiedział minister edukacji narodowej.

Czytaj także:

„Szkoła z TVP” dla dzieci pełna merytorycznych błędów. „Makabryczny poziom przekazu”