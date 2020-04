WOŚP zbiera pieniądze na walkę z koronawirusem. Dołączyć może każdy

„Fundacja WOŚP w dniu dzisiejszym uruchamia ogólnopolską możliwość wpłat na Fundusz Interwencyjny zachęcając do jego wsparcia wszystkich, którzy chcą razem z nami pomóc w walce z koronawirusem. Do tej pory wspomagali nasz Fundusz przedsiębiorcy i firmy, ale dostaliśmy także ogrom sygnałów od Polaków, że ważna jest dzisiaj taka obywatelska inicjatywa, która służyć będzie nam wszystkim i stąd nasza decyzja" – napisał na Facebooku Jerzy Owsiak. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej dla lekarzy oraz personelu szpitalnego, a także na sprzęt medyczny.

Jak wpłacić pieniądze na fundusz WOŚP?

Organizator WOŚP przekazał, że pakiety z materiałami ochronnymi będą przekazywane do tych szpitali, które nie otrzymują wystarczających dostaw z systemu rządowego. Priorytet będą miały placówki z oddziałami ginekologiczno-położniczymi, a w dalszej kolejności z noworodkowymi i dziecięcymi. „Uruchamiamy adres pomodmedyczna@wosp.org.pl. Na ten adres proszę pisać o swoich potrzebach. Będą one przez nas analizowane i będziemy z państwem w kontakcie, informując, jakiej pomocy możemy udzielić” – czytamy.

W swoim wpisie Owsiak wyjaśnił także, jak można zasilić Fundusz Interwencyjny. Pierwszym ze sposobów jest bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy, a drugim przelew za pośrednictwem strony WOŚP. Można także dołączyć do zbiórki organizowanej na Facebooku. „Zrobiliśmy już bardzo dużo, ale teraz, tak jak podczas Finału – wszystkie ręce na pokład! Nasze działania koordynujemy z Ministerstwem Zdrowia. Na dziś mamy informację, że szpitale wytypowane przez rząd do walki z epidemią właśnie są zaopatrywane w potrzebne materiały z transportu, który kilka dni temu przyleciał do Polski” – podsumował organizator WOŚP.

