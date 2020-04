Darmowe wakacje dla pracowników szpitali? Taki pomysł ma burmistrz Helu

Apel burmistrza Helu Mirosława Wądołowskiego pojawił się na stronie miejscowego Urzędu Miasta. Samorządowiec zainicjował akcję „Cisi Bohaterowie 2020” , a w swoim komunikacie zaznaczył, że „czas pandemii jest niezwykle trudny dla nas wszystkich” . „Jest jednak grupa osób, która każdego dnia, z narażeniem swojego zdrowia i życia, walczy o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich Polaków” – napisał burmistrz dodając, że ma na myśli służbę medyczną.

„Dobro powraca”

Wądołowski zaapelował do przedsiębiorców działających na terenie Helu. „Pięknie byłoby zaprosić na początek Polski właśnie tych, którzy w tej chwili wkładają największy wysiłek w zwalczenie pandemii, pracując nieustannie z narażeniem życia. Ugośćmy ich w Helu, gdy już wszystko wróci do normy, kiedy wypoczynek będzie im niezwykle potrzebny” – napisał.

Burmistrz przekazał, że do 20 kwietnia czeka na oferty przedsiębiorców. Poprosił o zasponsorowanie weekendowych lub tygodniowych rodzinnych pobytów, adresując swój apel nie tylko do hotelarzy, ale również do restauratorów czy władz muzeów. Zapewnił przy tym pomoc pracowników urzędu w przygotowaniu voucherów, które trafią do pracowników szpitali jednoimiennych, a dokładnie do lekarzy, pielęgniarek, sanitariuszy, salowych czy ratowników medycznych. „Prześlemy naszą propozycję i będziemy oczekiwali na zgłoszenia zainteresowanych wypoczynkiem w Helu. Każdego »Cichego Bohatera 2020« ugościmy w urzędzie, przekazując materiały informacyjne oraz dyplom z podziękowaniem od mieszkańców Helu. Wierzę w to, że dobro powraca. Dziś oni pomagają nam, my jutro pomożemy medykom” – podsumował Wądołowski.

