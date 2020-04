Prezydent Torunia nie mógł mówić o zakażonych mieszkańcach. Łzy odebrały mu głos

Prowadząca program dziennikarka prosiła prezydenta Torunia o przedstawienie sytuacji w tamtejszym Szpitalu Miejskim. Jeszcze w czwartek 2 kwietnia informowano o 22 zakażonych osobach na tamtejszym oddziale hematologii. W piątek około południa było to już 30 osób. Zaleski przekazał, iż chodzi głównie o załogę placówki, która wirusem SARS-COV-2 zakaziła się w pracy. – Najtrudniejsze jest to, że w tej chwili trzeba niezwłocznie uzupełniać stan osobowy w tym szpitalu, bo przecież tam są chorzy – podkreślał, zmartwiony utratą zdolnych do pracy lekarzy i pielęgniarek.

Lokalny polityk przypomniał, że oddział hematologii to miejsce leczenia chorób krwi i systemów krwiotwórczych, gdzie dominującą częścią jest onkohematologia, a więc sytuacja jest wyjątkowo trudna, a życie ludzkie „w pełnym zagrożeniu”. Pytany w dalszej kolejności o majowe wybory prezydenckie, mówił o tym, że nikt w Polsce nie jest na to przygotowany i nikt nie wie, jak miałoby to wyglądać. Przypomniał, że nawet przy głosowaniu korespondencyjnym w grę wchodzi aż 20 milionach adresów, do których korespondencja musi dotrzeć, a później wrócić.

– Ja mogę tylko jedno zadeklarować: tak jak do tej pory żyję tylko zdrowiem i życiem torunian, tak nie zrobię nic innego niż dbanie o to – mówił już łamiącym się głosem prezydent Torunia. – Kocham tych ludzi i to miasto – zdołał dodać jeszcze Zaleski. Po rozmowie postanowił wytłumaczyć się na Facebooku. „To była bardzo emocjonalna rozmowa. Jestem, tak jak i cały Toruń, myślami przy wszystkich dotkniętych tą straszną chorobą. Dołożę wszelkich starań, żeby zapewnić bezpieczeństwo torunianom i toruniankom. Wierzę, że nadejdą lepsze dni” – pisał.

Czytaj także:

Wybory prezydenckie. „RP”: Listonosze mówią „nie” głosowaniu korespondencyjnemuCzytaj także:

Sondaż. 81 proc. Polaków zapowiada, że nie pójdzie na wybory 10 majaCzytaj także:

Hołownia: Nie ma co kombinować ze zmianą konstytucji. Wystarczy oprzeć się na tej która jest