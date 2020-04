Wiceminister zdrowia: Niektóre jednoimienne szpitale się wypełniają. Uruchamiamy kolejne

W sobotę 4 kwietnia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował, że z powodu rosnącej skali epidemii koronawirusa w Polsce „niestety wypełniają się już niektóre szpitale zakaźne przeznaczone dla pacjentów z COVID-19”. – Dlatego uruchamiamy następne szpitale, tak zwanego drugiego rzutu, które staną się szpitalami jednoimiennymi – podkreślił.

Do tej pory w Polsce funkcjonuje 19 szpitali jednoimiennych, czyli takich, które w całości zostały przeznaczone do walki z przypadkami koronawirusa. – Tych miejsc będziemy potrzebowali niestety coraz więcej, bo z dnia na dzień tych nowych przypadków w Polsce przybywa – podkreślił

Wiceminister podkreślał też, że w Polsce działają już izolatoria, czyli miejsca, w których pacjenci z koronawirusem, którzy mają bardzo skąpe objawy albo są bezobjawowi mogą przebywać, aby nie narażać swoich współdomowników na ewentualne zakażenie.

Dużo takich miejsc ma powstać w Warszawie, m.in. po to, żeby odciążyć jednoimienny szpital na Wołoskiej. Na Mazowszu jest najwięcej zakażeń w kraju – Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to w tym tygodniu powstanie nowy szpital – dodał. – Jeden szpital (w Warszawie – red.) jest już przygotowany, ale nie mogę powiedzieć który konkretnie konkretnie – dodał

Kraska podkreślał, że resort podejmuje też kolejne działania, żeby ograniczyć zakażenia w szpitalach. – W ten weekend przed wszystkimi szpitalami w Polsce straż pożarna rozstawi namioty, które będą służyły do wstępnej segregacji pacjentów i wyłapywania tych pacjentów, u których jest duże ryzyko zakażenia koronawirusem – mówił. – Aby ci pacjenci nie trafiali do naszych szpitali, ale na tym wstępnym etapie był u nich pobrany wymaz i zostali skierowani do izolatoriów – dodał.

