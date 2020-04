Szumowski: Nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach

W sobotę 4 kwietnia odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i szefa Kancelarii Premiera Michała Dworczyka. Tematem były działania rządu wobec trwającej epidemii koronawirusa.

– Ostatnio pojawiało się w przestrzeni medialnej i publicznej szereg niezweryfikowanych informacji nt. zapotrzebowania i dostępności indywidualnych środków ochronnych i testów w walce z kornawirusem. Dzisiaj chcemy przedstawić stan faktyczny – powiedział Michał Dworczyk. – 31 mln maseczek medycznych, 28 mln maseczek z filtrami, 17,5 mln kompletów rękawic jednorazowych, 1,8 mln gogli, okularów i przyłbic - to dane z ostatnich 10 dni. Ten asortyment jest przewożony za pośrednictwem mostu powietrznego – wymieniał szef Kancelarii Premiera.

Dworczyk poinformował też, że docierają transporty zamawiane przez samorządy i stawiane są linie produkcyjne m. in. maseczek medycznych. – W czerwcu te moce produkcyjne powinny być na poziomie 100 mln miesięcznie. – podkreślił. – Dodatkowo zostało zakupionych 300 000 kolejnych testów na obecność koronawirusa. W kwietniu miesięczny wolumen maseczek niemedycznych będzie wynosił 40 mln sztuk – dodał.

„Analizujemy dalsze działania”

Minister zdrowia skomentował ostatnie statystyki dotyczące potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce. – Wczoraj, przedwczoraj widzieliście państwo, to są liczby w okolicach 400. To pokazuje, że liczba zachorowań rośnie i będzie przyrastała. To czy uda się ograniczyć, to tylko zależy od nas – podkreślał. – Wydaje się, że nic nie wskazuje na to, żeby epidemia miała wygasnąć w najbliższych tygodniach. W związku z tym analizujemy tutaj wspólnie z premierem możliwości działań dalszych, naszych działań w perspektywie najbliższych tygodni – poinformował.

Minister zdrowia przekazał, że w tym tygodniu zostanie podjęta decyzja o ewentualnym przedłużeniu obowiązywania aktualnych obostrzeń, które na razie zostały ogłoszone do 11 kwietnia.

Szumowski zadeklarował, że resort chce wykonywać jak najwięcej testów na koronawirusa. – Chcemy jak najszybciej i jak najwięcej testować. Dzisiaj wydaliśmy zarządzenie, by każdy szpital miał prawo testować. Wszystkie szpitale, nie tylko jednoimienne, będą mogły mieć zapłacone przez NFZ za testy dla swoich pacjentów i lekarzy – mówił.

Minister zdrowia odniósł się też do pytania o święta Wielkanocne. – Warto się zastanowić, ten kontakt przy świątecznym stole jest w tym roku ogromnym zagrożeniem. To są święta nowego życia, oby takie były, oby były symbolem życia, a nie epidemii – wezwał.

