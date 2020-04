Wojsko dostarczyło maseczki i płyn do dezynfekcji do 49 placówek medycznych

Wojskowi 1. Brygady Logistycznej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych dostarczyli maseczki i płyny do dezynfekcji do 49 placówek medycznych – poinformował w sobotę na Twitterze resort obrony narodowej. Środki ochronne trafiły do placówek m.in. w Bydgoszczy, Gdańsku, Elblągu, Kościerzynie, Siedlcach.

Z kolei minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że w sobotę 21 żołnierzy z 4. Pułku Chemicznego z Brodnicy przeprowadziło dezynfekcję szpitala w Wołominie (woj. mazowieckie). „Wojska chemiczne od samego początku epidemii pomagają w walce z koronawirusem” - zaznaczył na Twitterze szef MON. W kolejnym wpisie minister poinformował, że w sobotę ponad 1,6 tys. żołnierzy Żandarmerii Wojskowej oraz Wojsk Obrony Terytorialnej wsparło Policję w patrolowaniu skwerów, parków oraz lasów miejskich. Szef MON zaznaczył, że żołnierze monitorują także miejsca nad jeziorami, plaże i deptaki w miejscowościach nadmorskich. Każdego dnia w walkę z koronawirusem zaangażowanych jest kilka tysięcy żołnierzy oraz specjalistyczny sprzęt wojskowy. Żołnierze wspierają też służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tylko w sobotę w działania zaangażowanych było 8488 żołnierzy i pracowników wojska oraz 952 jednostki sprzętu wojskowego. Monika Zdziera Czytaj także:

