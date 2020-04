Wiceminister zdrowia: Każdy lekarz może kierować pacjenta na testy. Odpowiadamy na postulaty NRL

–Stale analizujemy wszystko, co zgłasza do nas samorząd zawodowy, ponieważ to on reprezentuje personel medyczny – zapewnił Cieszyński. – Ja tylko chciałbym przypomnieć (...), że mamy te zwiększone wypłaty zasiłku chorobowego – 25 proc. w stosunku do wszystkich innych pracowników, którzy są poddani kwarantannie. Mieliśmy kilkanaście tysięcy osób z personelu medycznego szpitali jednoimiennych z dodatkowym ubezpieczeniem, wykupionym przez Ministerstwo Zdrowia – mówił wiceminister zdrowia o aktualnej sytuacji personelu medycznego.

Wyjaśnił, że to jest ubezpieczenie przygotowane wspólnie z PZU, które zapewnia specjalne świadczenie na wypadek, gdyby lekarz lub członek jego rodziny był zarażony koronawirusem.

–Oczywiście, przygotowujemy specjalne rozwiązania dla personelu medycznego, ponieważ medycy – ale też przedstawiciele służb państwowych, mówię tu o policji, o straży granicznej – są dzisiaj na pierwszej linii frontu walki z koronawirusem i dlatego takie specjalne rozwiązania już są przekazane do realizacji, czy już są wdrożone – zapewnił Cieszyński.

Wiceminister zdrowia zapowiedział, że „kolejne też będą wdrażane” . „Myślę, że to będzie najlepszy moment na to, aby szczegółowo odnieść się do tych postulatów Naczelnej Rady Lekarskiej” – dodał.

Pytany o to, od kiedy wchodzi w życie finansowanie testów na koronawirusa we wszystkich placówkach medycznych i jak to będzie wyglądać, Cieszyński odpowiedział: „zarządzenie prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), które kieruje ten strumień pieniędzy do placówek służby ochrony zdrowia, zostało już podpisane” .

–To oznacza, że tak naprawdę każdy lekarz może kierować tego pacjenta na testy. Mówimy tu, oczywiście, także o finansowaniu tych testów dla medyków – wyjaśnił. Wiceminister zaznaczył, że „te laboratoria funkcjonują, ale też kolejne będą dołączane w najbliższych dniach” .

Autor: Grzegorz Janikowski

