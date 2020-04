MSZ: ponad 55 tys. Polaków w ramach 388 lotów wróciło do kraju dzięki akcji „Lot do domu”

W niedzielę odbędzie się ostatnie siedem lotów do Warszawy w ramach akcji „Lot do domu” , w tym m.in. z Bergen, Dublina i Londynu.

Resort spraw zagranicznych podsumował całą akcję w ramach krótkiego materiału wideo zamieszczonego na Twitterze.

MSZ poinformował, że podczas 22 dni trwania akcji odbyło się 388 lotów z 71 lotnisk na całym świecie. Z lotów skorzystało ponad 55 tys. Polaków oraz ponad 2000 obywateli innych krajów, którzy mogli wziąć w niej udział na mocy unijnego mechanizmu obrony ludności.

Polski resort dyplomacji podkreślił, że już po zakończeniu akcji konsulowie nadal będą wspierać Polaków, którzy będą chcieli wrócić do domu.

Ponadto - jak informował szef KPRM Michał Dworczyk - po zakończeniu „Lotu do domu” będą odbywały się jeszcze pojedyncze loty na mniejszą skalę.

Operacja „Lot do Domu” trwała od 15 marca, aby w związku z światową pandemią koronawirusa umożliwić powrót do domu polskim obywatelom i uprawnionym do tego cudzoziemcom. W jej ramach organizowane były rejsy czarterowe z różnych regionów świata.

Za powrót do Polski podróżujący płacili zryczałtowaną stawkę – od 400 do 800 zł w granicach Europy i 1600-2400 zł za przelot dalekiego zasięgu. Pozostałą kwotę dopłaca LOT-owi polski rząd.

